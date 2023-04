Bortviste medarbejdere snagede i Søren Papes oplysninger

De Konservatives partiformand, Søren Pape Poulsen, var en af de 477 borgere i Viborg Kommune, hvis private oplysninger er blevet tilgået uretmæssigt.

Det siger Søren Pape Poulsen, der er tidligere borgmester i kommunen, til Viborg Stifts Folkeblad.

To medarbejdere i kommunen blev bortvist for uden faglig begrundelse at snage i borgeres private oplysninger i slutningen af marts. Derudover fik to yderligere medarbejdere en advarsel.