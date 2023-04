Der er en erstatningssag på vej i Vestre Landsret med rødder tilbage til boringerne i Kvols for over 10 år siden.

Det er 4.000 fjernvarmeforbrugere, som ønsker at få et ansvar placeret for regningen på op mod 165 mio. kr. Men hvad går sagen egentlig ud på, og hvad er status i dag?

Det giver vi et overblik over her.