Paninnguaq Heilmanns inuit-tatovering på hagen er et konkret bevis på, at hun er stolt af sit ophav. Hun har flere gange sat fokus på sociale problemer i Grønland og understreget, at de skyldes dansk undertrykkelse.

Derfor havde hun heller aldrig troet, at hun nu skal sige noget, hun med garanti ikke bliver populær for i sin tidligere hjemby.