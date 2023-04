Når han får spørgsmålet, tøver han ikke.

For Anton Gaaei er slet ikke i tvivl.

Viborg FF skal gå benhårdt efter at få den første medalje i klubbens historie. Det begynder da også at se bedre og bedre ud ift. at opnå den ambition.

Søndag vandt Viborg FF nemlig over FC Nordsjælland, der ligger på andenpladsen. Det betyder, at Viborg FF nu kun har fire point op til gårsdagens modstander, mens der er tre point ned til AGF og Randers FC på hhv. fjerde- og femtepladsen.