»Magisk alfeskov« dukker op i byen

Fætter BR har været igennem en gennemgribende ombygning, så der nu står et stort legeunivers klar.

Børnene kan glæde sig til at entrere en enorm alfeskov, hvor tre høje alfetårne med kravlenet og et alfe-vendespil udgør butikkens centrum. Derudover kan børnene lege i dukkehjørnet, køre i Paw Patrol-truck eller skyde til måls på Nerf-skydebanen, ligesom de kan kaste sig over kæmpe-Twister eller ringe fra en gigantisk Fischer Price legetelefon.

»Siden vi slog dørene op til BR Viborg i 2019, har vi altid gået efter at give alle legebørn en sjov og unik oplevelse i vores butik. Med Den Magiske Alfeskov bliver der nu plads til endnu mere sjov og leg. Jeg glæder mig meget til, at vi 29. april officielt kan byde vores gæster indenfor i det nye område,« fortæller Mie Blak Nielsen, butikschef i BR Viborg.