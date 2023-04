Varmedirektør om undergrundsvarme: »Det er ikke noget, vi kommer til at tage risici med«

Bach Gruppen står på tærsklen til at genoplive muligheden for at hive undergrundsvarme op af jorden til eksempelvis fjernvarme.

Men hvad skal der så ske med den grønne energi - hvem får glæde af den, og er forsyningsselskabet Viborg Varme interesseret i at være aftager, så Viborgs borgere kan nyde godt af undergrundens ressourcer?