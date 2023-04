Hvorfor gemme badekarret væk på et badeværelse, når man kan ligge i sit soveværelse og bløde op, mens man kigger ud på sin have? Det er bare en af de specielle ting ved 60-villaen i Overlund, der har gennemgået en vild forvandling, siden Kristina Winther Larsen købte huset for flere år siden.