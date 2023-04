Jagter det store gennembrud: »Jeg kan virkelig være et røvhul på banen«

Han spillede også fodbold, unge Mads Søndergaard, hvilket han allerede begyndte med som fireårig, men gymnastik og svømning kunne også noget dengang.

Det endte dog med, at Preben Søndergaard åndede lettet op, og forholdet mellem far og søn landede et harmonisk og godt sted, da Mads Søndergaard valgt fodbold som det, han ønskede at satse på.

»Jeg blev aldrig presset til noget, men jeg tror da, at det passede min far meget godt, at jeg valgte fodbold,« siger Mads Søndergaard med et skævt smil.