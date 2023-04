»Dybt uforsvarligt«: Paludan overhalede på hovedåre til Viborg. Nu risikerer han at miste sit kørekort

Han erkendte at have overhalet fire personbiler og en lastbil den pågældende dag lidt før klokken 16. Under overhalingen måtte en modkørende lastbil ifølge anklageskriftet foretage en undvigemanøvre for at undgå et direkte sammenstød.

Anklagemyndigheden mener, at Paludan har kørt ”særligt hensynsløst” og med vilje ”fremkaldt nærliggende fare for skade på andres person eller ting”.

Fuldt forsvarligt

Men partilederen afviser og hævder, at overhalingerne var fuldt forsvarlige. Baggrunden for overhalingerne var ifølge ham, at han var bekymret for sin sikkerhed.