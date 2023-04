»Det er ofte årsag til fødselsdepression«: Da jordemoder fik sine tre børn, ville hun gerne have vidst, hvad hun ved nu

Lise Lotte Bjerregaard er på vej ud ad døren. Hun skal hjem til et forældrepar, hun mødte, da deres lille lige var kommet til verden på sygehuset. De havde svært ved at få babyen til at amme.

På det tidspunkt var hun på arbejde som jordemoder i det offentlige. Nu kører hun afsted, fordi forældrene har hyret hende gennem hendes private virksomhed, som hun netop har stiftet.