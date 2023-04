Hvis man er villig til at få vindmøller som nabo, stilles der mange tusinde kr. i form af fondsmidler i sigte og muligheden for at købe en andel i de store maskiner.

Det skriver Viborg Kommune, der har sendt et nyt vindmølleprojekt ud i en såkaldt idéfase. Her kan man komme med indspark og forslag til projektet frem til den 27. april.