Det omdiskuterede designhotel Peak 12 åbnede for første gang sine døre for gæster i sommeren 2021, og det forgangne år er derfor hotellets første fulde leveår.

Man kunne derfor foranledige sig til at tro, at et nyopstartet hotel, der har været ramt af både efterdønningerne fra corona, forsinkelser, den økonomiske krise og derudover været genstand for enorm kritik for dets omdiskuterede udseende, kunne have fået en noget svær start på livet.