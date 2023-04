Pumpevirksomheden Grundfos har netop lanceret sine planer om at bygge et nyt hovedkvarter i hjembyen Bjerringbro.

På sit intranet fortæller virksomheden sine ansatte om visionen for at bygge et globalt hovedkvarter, som vil stå som et »nyt ikon for Grundfos i Bjerringbro,« som Grundfos skriver.