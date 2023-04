Selv en uge efter er det svært at tørre smilet af. Over onlineforbindelsen fra Oregon på USA’s vestkyst står stolthed og jubel over Oscar-statuetten i baggrunden knivskarpt. Den ærefulde pris for bedste animationsfilm har Brian Leif Hansen netop været med til at vinde som chefanimator på instruktøren Guillermo Del Toros film ”Pinocchio”.