Byg nyt eller køb gammelt: Dette er billigere i Viborg

Det skriver Finans.

Ifølge Realkredit Danmark kan der opføres et standard parcelhus for i gennemsnit ca. 14.000 kr. pr kvm. Ved siden af kommer prisen for køb af grund.

I Viborg Kommune ligger kvadratmeter-prisen i gennemsnit på 9.929 kr., hvis man går ud på boligmarkedet og køber et hus. Her er det altså det lige godt 4.000 kr. dyrere pr nybygget kvm.

Sammenligner man med Aarhus Kommune, så er det væsentligt billigere at bygge nyt. Her er kvadratmeter-prisen på et eksisterende hus i gennemsnit 27.062 kr.