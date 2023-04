Flot langskud fra Anton Gaaei var ikke nok for VFF

Anton Gaaei lavede et flot langskudsmål for hjemmeholdet i slutningen af første halvleg, men trods flere gode muligheder til de grønblusede blev kampen ikke presset ud i forlænget spilletid.

Midlertidig AaB-cheftræner Oscar Hiljemark kan foruden semifinalepladsen glæde sig over, at hans spillere leverede en heroisk arbejdsindsats opgøret igennem, og at holdet trods nederlaget ser forvandlet ud efter fyringen af Erik Hamrén.

I den første halve time var de nordjyske gæster klart bedst, men fik ikke forvandlet overtaget til mål.