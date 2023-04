Søren Frederiksen: »Viborg har givet genlyd i hele Danmark«

Der er dog nok mest fokus på superligaen. Kampen på søndag mod AGF må rumstere i baghovedet. Jeg tror, spillerne spekulerer meget over den kamp, men når først kampen mod AaB er i gang, får den fuld hammer. Det kan jeg huske, fra dengang jeg spillede selv.

Kampen mod AGF bliver nemlig meget afgørende. Kan Viborg FF vinde den, er de 7 point foran AGF med 24 point at spille om. Så er man rigtig godt på vej mod medalje. Mange snakker om FCN og FCK, men Viborg er også med i guldkampen. De bliver ved med at præstere.

Jeg har sagt fra starten, at de kan blande sig. De får i hvert fald medalje. De har stadig FCN og FCK to gange, hvor man kan hente pointene på de to hold. Viborg FF har præsteret godt så længe, at det bestemt er muligt. Men lige nu tænker truppen selv over, om de kan slå AGF og få de første medaljer nogensinde.