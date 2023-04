Vognmand har midt i påsketravlhed kørt lastbiler i garagen: »Det virker helt galimatias, at et erhverv skal have en brandskat«

Vil flytte afgiften til brændstof

Han håber, at politikerne vil lytte til transportbranchen.

»Jeg håber personligt at få politikerne til at inddrive pengene på anden måde. Vi vil gerne bidrage til den grønne omstilling, men det er unfair, at et erhverv skal betale så meget,« forklarer han og fortsætter:

»Var det ikke rimeligt at flytte afgiften over på brændstof i stedet? Fly sviner lige så meget som os. De fleste i flyene er folk, der flyver på ferie. Det er spas og løjer. Det meste, vi laver, er at flytte til husbyggerier og meget andet. Det virker helt galimatias, at et erhverv skal have en brandskat.«

Hjemme i Viborg holder vognmandsforretningens 35 vogne i garage tirsdag og onsdag. Årsagen er, at virksomheden gerne vil gøre sine kunder opmærksom på, hvad branchen kæmper med.

»Det er for at vise udadtil, hvad der sker, hvis der ingen lastbiler er. Det har også økonomisk betydning for os at sætte bilerne i garage. Påsken er travl. Mange skal bruge en container i haven i påskedagene. Derfor er dagene valgt, fordi det er en travl periode for alle vognmandsvirksomheder,« fortæller Torben Dyhl Hjorth.