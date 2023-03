Lokal tømrervirksomhed vender skuden: Lander millionoverskud efter hårdt 2021

Uanset om du står i spidsen for en virksomhed på størrelse med Madrid Mærsk eller kun har dig selv at optimere på, kan et turnaround være en særdeles svær disciplin.

Den økonomiske rejse, som tømrervirksomheden Tagesen Byg Jylland ApS fra Viborg har været på de seneste to år, er dog et levende bevis på, at det kan lade sig gøre.