Det er bl.a. den grønne omstilling, der har medført store ændringer i energiproduktionen og forbrugernes adfærd. Samtidig er der ifølge fonden massivt behov for kvalificeret arbejdskraft inden for energisektoren, og det kræver, at interessen bliver etableret på et tidligt stadie.

»Børn og unge er museets vigtigste målgruppe. De har brug for viden om energi og indblik i energihistoriens mange perspektiver. Det er vigtigt, at de forstår energiens betydning for den fremtid, de selv skal bygge. Det vil vi skabe rammerne for med et nyt energimuseum, siger Teo Geer,« der er adm. direktør for Energimuseet.

»Men vores udstillinger og virkemidler er forældede, og vores bygninger trænger i høj grad til energirenovering. Det kan blive virkelig godt, så nu skal vi i arbejdstøjet og skaffe de nødvendige midler,« siger Teo Geer.