Slut med hættetrøjerne: Sportschefens kone skar igennem på flere måder

Forvandlingen foregik i løbet af et års tid i Hanstholm.

Til tider i seks meters højde, mens drillende kollegaer stod og gyngede med den kran, han stod i for at hælde is ud over kasser med fisk.

»Jeg kan huske, jeg tænkte: Nu er jeg vist voksen. Jargonen var vanvittig, og der foregik ret vilde ting på den arbejdsplads,« siger han og ryster smilende på hovedet om tiden hos Hesselholt Fisk.

»Jeg skriver faktisk stadig med flere af dem, jeg arbejdede sammen med dengang.«

I dag arbejder Mads Agesen sammen med andre og for ham forholdsvis nye kollegaer som sportschef hos Viborg FF, og de første bevægelser i den retning begyndte for lang tid siden.