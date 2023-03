Stor glæde i lufthavnen, selvom der ikke er plads til alle: »Vi har hele tiden troet på det«

For de 24 ansatte i Midtjyllands Lufthavn var fredag en dejlig dag. De kunne endelig ånde lettet op og vide, at der er en fremtid for lufthavnen.

Nu er spørgsmålet så, om der bliver arbejde til dem alle. Det skal afklares i den kommende tid. Men glæden var stor i Karup fredag eftermiddag.