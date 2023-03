Se listen: Så meget koster de forskellige plejehjem i Viborg

Der er stor forskel på plejehjem. Sådan konstaterede Lene Munk for nylig, da hun efter flere års frustration over plejecenter Banebo valgte at trække stikket og flytte sin søster på et friplejehjem i Klejtrup.

Her oplever søsteren en markant forbedring. Og så er huslejen tilmed billigere end kommunens nyeste plejecenter, Banebo.