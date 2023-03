Krisecenter i krise: »Vi er tre glade amatører, der hænger på et krisecenter«

»Tirsdag formiddag plejer jeg at spille golf. Nu sidder jeg her og laver kontorarbejde.«

Ordene er 65-årige Linda Sørensens. Hun gik på pension fra et job som chefsergent i forsvaret for fem år siden og meldte sig som frivillig på Viborg Krisecenter i 2017. Da hun efterfølgende sagde ja til at blive formand for bestyrelsen bag Viborg Krisecenter, havde hun ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, hvad der siden ville ske.