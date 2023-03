Jens Maaløe trak sig fra formandsskabet på grund af sygdom og sad i sin karriere på flere bestyrelsesposter. Herunder også i Grundfos-koncernen.

I 16 år var han bl.a. også direktør i virksomheden Terma, der ligger i Lystrup ved Aarhus. Virksomheden beskæftiger sig med forsvarsteknologi.

Jens Maaløe var uddannet civilingeniør på DTU i 1979 og tog en ph.d. i radarteknologi og optisk kommunikation.

»I al sin gerning var han lyttende, imødekommende og klar med egne meninger. Han var integriteten selv og formåede med unik indsigt og et forbløffende godt blik for både samfund, teknologi og etik at lede Fonden ind i nye og spændende aktiviteter til gavn for samfundet og for Grundfos,« skriver Poul Due Jensen Fonden om sin tidligere formand.