Midt i myldretiden: Uheld med fastklemte spærrer travl indfaldsvej

Ulykken er sket mellem frakørslerne mod Tapdrup og Rødding, og Midtjysk Brand- og Redning modtog alarmen kort efter kl. 16.

Ifølge Vejdirektoratet arbejder politi- og redningsmandskab nu på stedet, og man forventer at redningsarbejdet vil fortsætte til engang i aften.

JP Viborg har forsøgt at få en kommentar fra Midtjysk Brand og Redning, men her er meldingen, at alle på nuværende tidspunkt er travlt optagede på ulykkesstedet.