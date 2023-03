19-årig faldt fra fjerde sal i banebyen: Nu har landsretten omstødt hård bødestraf

Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Mødet med gulvet resulterede i voldsomme kvæstelser for den unge håndværker. Men byggefirmaet havde ifølge landsretten gjort hvad den skulle ift. at sikre arbejdsmiljøet under den pågældende arbejdsopgave.

Her skulle håndværkeren transportere isolationsmateriale til fjerde sal - men i stedet for at bruge trappen, som Bach Gruppen havde instrueret ham i, brugte han en teleskoplift til at få materialet derop.

Det var ifølge Viborg Stifts Folkeblad i forbindelse med et spring fra en vindues- eller døråbning til liften, at det gik galt for håndværkeren.