I sommeren 2022 fik Vejdirektoratet over 500 høringssvar til linjeføringerne af Midtjyske Motorvej.

De var blandt andet med at flytte både den østlige og den vestlige linjeføring en anelse, så nu er der en ny høringsfase for dele af linjeføringerne. Der er allerede kommet en del høringssvar til Vejdirektoratet, og der kan komme flere endnu, for fristen er ikke udløbet.