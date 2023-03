Med en omsætning på 33,3 mia. kr. kunne Grundfos for nylig præsentere endnu et rekordregnskab i rækken.

Pumpegiganten fra Bjerringbro trodsede dermed et højt inflationstryk, et farvel til Rusland og flaskehalse i forsyningskæderne med at lande på et niveau, virksomheden aldrig har været på før.