Du har måske set den - dokumentarserien ”For Enhver F*cking Pris”, der følger VFF’s op- og nedture helt tæt på.

Det er TV Midtvest, der har produceret serien. Bag den står to journalister, der nu har modtaget en hæderspris for deres arbejde med at dokumentere fodboldklubben i løbet af en sæson, skriver TV Midtvest.