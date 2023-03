De fem kommuner er Aabenraa, Ringkøbing-Skjern, Viborg, Skive og Faxe.

Det varierer fra år til år. Men ifølge brancheorganisationen er det de samme kommuner, som - med få udsving - driver udviklingen.

Flere kommuner er ifølge afdelingschef Jacob Klivager Vestergaard nødt til at komme på banen, hvis vi skal nå klimamålene.

- Vi har alle et ansvar for at imødegå klimaforandringerne. Og vi kommer alle til at give os lidt, hvis vi skal finde plads til alle de vindmøller og solceller, som skal op i de kommende år, siger han i en skriftlig kommentar.