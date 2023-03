Ingeniørens medie for energi, GridTech, er kommet i besiddelse af brevet.

- Der fastsættes en almindelig afstandsgrænse på 1000 meter for planlægning for vindmøller og solceller. For møller på 250 meter og højere fastsættes en afstandsgrænse på 2000 meter.

- Stiftsøvrigheden vil inden for den pågældende afstand fra en kirkebygning have mulighed for at fremsætte indsigelse mod lokalplanlægning for solceller og vindmøller, lyder det i brevet.

Kirkernes stifter har gjort brug af indsigelsesretten i ti tilfælde side 2017. Det er sket, fordi et vindmølleprojekt vil ødelægge udsynet til en eller flere kirker og dermed også kirkernes kulturarv.