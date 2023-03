Kan han samle øst og vest? Kriserne har stået i kø i Socialdemokratiet - han er foreningernes bedste bud på en løsning

Da den nu tidligere formand for socialdemokraternes fællesforening, skoleleder på Nordre Skole Brian Roed, blev valgt, var hans valgslogan ”Roed eller kaos”.

Bent S. Madsen gnægger lidt over sloganet. Han kan ikke prale af at have et slogan selv. Til gengæld har han de otte S-foreningsformænd i ryggen, når han onsdag 22. marts til generalforsamlingen i fællesledelsen stiller op til at blive formand i Viborg.