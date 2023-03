Tirsdag kunne pumpegiganten Grundfos præsentere et decideret imponerende regnskab.

For på trods af et år med flaskehalse i forsyningskæden, stigende energipriser og en krig i Ukraine, der har fået virksomheden til at forlade det ellers lukrative russiske marked, kunne Grundfos tirsdag præsentere et regnskab med en rekordomsætning på hele 33,3 mia. kr. Samtidig landede selskabets indtjening på 3,9 mia. kr.