»Så viste jeg de tre lodder til min kæreste og sagde ’Den her var der ingenting på. Den her var der en 50’er på, og den her... den her var der lidt mere på. Syv tusind om måneden i syv år - det giver 588.000 kroner. Så sagde hun, jeg var fuld af løgn, men jeg svarede: Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg har tjekket den syv-otte gange,« fortsætter han.

Nu bliver mandens hverdag altså forsødet med et godt stykke over en halv mio. kr. Og selvom han fortæller, at »han har klaret sig uden pengene indtil nu,« så glæder han sig til, at de går ind på kontoen.