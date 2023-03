For fjerde år i træk gentager Viborg Kunsthal samarbejdet med Viborg Gymnasium i forbindelse med den årlige nationale begivenhed Billedkunstens Dag.

Her sætter skoler og institutioner over hele landet nemlig billedkunst på programmet med en lang række aktiviteter, hvor børn og unge mødes og arbejder med billedkunst, og i den forbindelse har kunsthallen og gymnasiet udviklet et koncept, der altså nu kører på fjerde år.