Blandt landets bedste: Regionshospitalet scorer højt i patientundersøgelse

De flotte resultater behager derfor også hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen.

»De flotte resultater vidner om et højt fagligt niveau og et fokus på at møde patienter og pårørende der, hvor de har brug for det. Det skyldes i høj grad alle vores dygtige og dedikerede medarbejdere, der hver eneste dag yder en kæmpe indsats for at give patienterne den bedste behandling og de bedst mulige forløb,« udtaler han i pressemeddelelsen.