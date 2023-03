Pas på denne kvinde og hendes pengesedler

Har du mødt kvinden på billedet?

Så kan det være en idé at tjekke dine pengesedler.

Midt- og Vestjyllands Politi mistænker hende nemlig for at benytte sig af falske 100-eurosedler. Ifølge politiet skulle hun have brugt dem i flere dagligvarebutikker i store dele af Midtjylland.