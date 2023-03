Arnbjergs forældre blev solgt en drøm i nybygger-bydelen.

Den indebar, at deres børn skulle gå på Møllehøjskolen. Men nu er der for mange børn, og derfor er det på tale, at børnene i stedet skal tilhøre Søndre Skole.

Forældrene kan dog ikke forstå, hvordan det kan komme bag på forvaltningen i Viborg Kommune.