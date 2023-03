11-årig var nomineret til en Oscar: »Det var helt vildt. Det var fantastisk«

Selv om ”Ivalu” ikke vandt, betyder nomineringen meget, fortæller han.

- Det betyder rigtig meget for grønlandsk film, at man faktisk godt kan nå så langt, at vi nu står her og var nomineret. Jeg håber, at det kan åbne nogle døre for filmindustrien derhjemme, siger han.

Ligesom Angunnguaq Larsen glæder Rebecca Pruzan, der er producer på filmen, sig over at være i Hollywood.

- Vi er glade og lykkelige over at være nomineret sammen med årets bedste film. Nu fester vi sammen med holdet og glæder os over at være her, siger hun.

Claus Ladegaard, der er direktør i Dansk Filminstitut, ærgrer sig over, at de danske film ikke er blevet belønnet ved prisuddelingen.

Helt overrasket er han dog ikke.