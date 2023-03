Viborg FF har været på rov hos superligarival: Hyrer Randers FC's chefscout som ny sportschef.

»Det har været en ambition for mig at komme til at arbejde i en rolle som denne.«

»Det er noget, jeg har været meget nysgerrig på i flere år og har arbejdet på at dygtiggøre mig i den retning, så jeg glæder mig ekstremt meget til at komme i gang,« siger Mads Agesen til klubbens hjemmeside.

I 2018 stoppede han sin aktive karriere, efter at han havde nået at spille 161 kampe i Superligaen i klubber som AC Horsens og Randers.

Han har haft flere samtaler med Viborg, hvor han blev overbevist om at tage jobbet.