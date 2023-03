I filmen spiller Mila Heilmann Kreutzmann rollen som Pipaluk, der leder efter sin forsvundne storesøster.

I den barske kortfilm, der er baseret på den grafiske novelle ”Ivalu”, står det klart, at storesøsteren er blevet misbrugt af deres far, og at der måske er en meget ulykkelig forklaring på hendes forsvinden.

For den grønlandske skuespiller Angunnguaq Larsen, som mange vil kende fra DR-successerien ”Borgen”, var rollen som faren ikke nem at sige ja til.

»Jeg sagde faktisk nej til at begynde med, for jeg synes, at historien var meget dyster og lå meget langt fra mit umiddelbare følelsesregister. Men jeg syntes også, det var et emne, der skulle belyses, for det er noget, mange går igennem. Og det ændrede min mening, at kortfilmen måske kan være med til at hjælpe nogle af de børn,« siger han.