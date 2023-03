Resultatet lander således på 240 mio. kr., oplyser kommunen.

»Jeg glæder mig over, at Viborg Kommune igen har haft godt styr på driften i et år, hvor vi har været udfordret på en række områder. Blandt andet som følge af krigen i Ukraine og den meget store andel af ukrainske flygtninge, som vi har taget imod i Viborg. Men også de stigende priser på blandt andet byggematerialer og energi har været en udfordring, ligesom vi har haft ekstraudgifter på familieområdet og socialområdet,« siger Ulrik Wilbek.

Én af de store udgiftsposter i 2022 har været udgifterne til anlægsprojekter. Viborg Kommune har brugt 244 mio. kr. på bl.a. at servicere veje og cykelstier. Det var mere end målsætningen om at holde udgifterne på 225 mio. kr.