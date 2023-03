Emma Lindqvist holdt Ikast inde i kampen med tre hurtige scoringer, men Viborg havde modsvar på det hele denne aften.

Med et par minutter igen fik Viborg-spillerne i en timeout besked på at give alt, og det gjorde de. Værterne kom ikke tæt på point i slutfasen, og Viborg begynder at ligne et ubehageligt slutspilsbekendtskab for topholdene i ligaen.