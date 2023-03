Bor 25 meter fra motorvejens linjeføring: Håber på en anden mulighed - som også er tæt på

Søren Nørgaard Hansen bor ved Midtjyske Motorvejs vestlige linjeføring.

Hvis partierne bag motorvejsforliget vælger den løsning, bliver der anlagt motorvej omkring 25 meter fra hans ejendom på Navntoftvej 10 minutters kørsel nord for Viborg. I så fald forventer han, at familiens hjem bliver eksproprieret. Han håber dog, at politikerne besinder sig og vælger den såkaldte 0+ løsning - en udvidelse af Rute 13.