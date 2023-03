Det var naturen, de vilde dyr og udsigten over Nørreådalen, som i sin tid fik Stine og Lars Glerup til at købe huset på Tapdrupvej.

Nu risikerer idyllen, som de har nydt i årevis, at blive brudt. Oprindeligt var det planen, at den østlige linjeføring af Midtjyske Motorvej skulle ligge 2,7 km fra deres hjem. Men for en måned siden blev den rykket. Nu kan familien komme til at bo 455 meter fra motorvejen, og hvad skal de så?