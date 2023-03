33-årige Jesper Bøgekvist købte en drøm, da han for fire år siden bosatte sig med sin hustru og to børn i et nybygget hus i Arnbjerg.

En drøm om et hjem på en villavej med jævnaldrende naboer, hvor man kan smide en pølse på grillen, vende stort og småt over hækken og sende sine børn i skole og til fritidsaktiviteter sammen.