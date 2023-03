Mange nybagte forældre vil nok skrive under på, at der ikke findes noget værre end et vågent barn om natten.

Ægteparret Sara og Nicolaj Baudtler kæmpede selv så meget med det, at de tog Ole Opfinder-kasketten på og forsøgte at finde en løsning.

Løsningen har nu vist sig at være så god, at parret har landet en investering i Løvens Hule.