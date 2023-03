Det er første gang, Better Collective indgår en aftale med et nyhedsmedie, der alene udkommer digitalt, lyder det fra koncernen.

Jesper Søgaard og Christian Dam Kirk Rasmussen stiftede Better Collective i 2004 og er gymnasievenner fra Viborg. Deres børsnoterede selskab rundede i 2022 flere markante milepæle, idet selskabet for første gang rundede en omsætning på 2 mia. kr. Better Collective har en medarbejderstab på over 1.000 ansatte.

På Better Collectives laver løsninger til spiltips og værktøjer til at finde odds på sport online. Samlet set når Better Collective ud til millioner af sportsfans over hele verden.