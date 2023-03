Formand for udvalget, Knud Gaarn-Larsen (KD), takker for den store interesse, som kommunens borgerne har vist for at tjene samfundet.

»Den stigende interesse for at påtage sig et borgerligt ombud som domsmandshvervet tyder på en generel stor ansvarsfølelse for en af demokratiets grundpiller – vores retsvæsen. Det store antal ansøgere har gjort det lettere for os at sammensætte en liste, der lever op til den mangfoldighed, som grundlisten skal afspejle. Det er utroligt glædeligt – og samtidig er vi selvfølgelig kede af at skuffe de flere end 1.400 kvalificerede ansøgere, som ikke fik plads på listen,« siger han i meddelelsen.